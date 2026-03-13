Serata per Bruno Petrachi al Cantiere col figlio Enzo e tanti artisti

La tradizione del folk salentino torna protagonista giovedì 19 marzo con una serata speciale dedicata al grande Bruno Petrachi, l’indimenticato cantore che ha saputo dar voce all’anima più autentica della città. Un viaggio nel passato tra memoria e festa guidato dal figlio Enzo Petrachi, che dalle 22 si esibirà sul palco del Cantiere Hambirreria di Lecce nel giorno della festa del papà. L’erede naturale e custode di un repertorio che appartiene alla storia di ogni leccese farà rivivere i più grandi successi del padre, nell’ambito di un evento che coinvolgerà ospiti d’eccezione che hanno deciso di portare la propria interpretazione di Bruno in questo grande tributo al re del folk leccese: Emanuela Gabrieli, Giammarco degli Accasaccio, Marco Ancona e Andrea Chiriatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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