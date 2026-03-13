Nel Golfo, i migranti rappresentano più della metà della popolazione, ma vivono senza rifugi né tutele adeguate. La loro presenza è invisibile nelle comunità, nonostante siano fondamentali per le economie locali. Molti di loro affrontano condizioni di vita difficili e rischiano la vita durante i viaggi. Sono persone che lavorano duramente, spesso senza diritti riconosciuti, e spesso trovano la morte nel tentativo di raggiungere queste terre.

Compongono oltre la metà della popolazione totale eppure si muovono come fantasmi dentro le società di cui reggono intere economie. Il modello Golfo, che affascina politici e intellettuali occidentali – il mito dello sviluppo urbanistico e tecnologico che sfida la natura ostile – avanza su due gambe: le risorse energetiche e il lavoro migrante. Un lavoro semi-schiavo e calpestato, manodopera a bassissimo costo che è oggi – come in passato – lo specchio di una questione che sparisce di fronte a guerre globali, collassi economici e suprematismi radicati: quella di classe. NON È UN CASO: sono costretti a lavorare comunque, all’aperto, nei cantieri o in sella alle bici, e a vivere in piccoli appartamenti sovraffollati o capannoni accanto ai posti di lavoro, senza bunker o uscite d’emergenza in caso di incendio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Senza rifugi né tutele. A morire nel Golfo sono solo migranti

Articoli correlati

Italiani bloccati nel Golfo, allarme di Tajani per le truffe sui biglietti aerei: "Ce ne sono molte"Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha lanciato un allarme rivolto agli italiani bloccati nel Golfo dopo l’attacco...

Sass e Villa Orfeo, la denuncia della Cgil: lavoratori senza sicurezza né tuteleLavorare in condizioni inadeguate, senza garanzie per la sicurezza e la salute, nel silenzio delle istituzioni.