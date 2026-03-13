Senato | via al Ddl 2025 ma Case Green è fuori

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla delegazione europea per il 2025, approvando il testo senza modifiche. Tuttavia, il progetto di legge non include le proposte relative alle Case Green, che sono state escluse dal provvedimento. La discussione si è concentrata sulla ratifica del testo, mentre le questioni legate alle Case Green sono state escluse dalla versione finale.

Il Senato ha appena dato il via definitiva al Ddl di delegazione europea per il 2025, una decisione che segna un punto di svolta nelle relazioni tra Roma e Bruxelles. La legge è stata approvata oggi, Venerdì 13 Marzo 2026, ma manca in modo deliberato del recepimento della direttiva Case Green (EPBD). Questa assenza non è un errore tecnico, bensì una scelta politica esplicita che lascia l’Italia esposta a potenziali sanzioni europee per ritardo normativo. Mentre il testo approvato include l’adeguamento al regolamento sulle tecnologie a zero emissioni nette, la questione delle prestazioni energetiche nell’edilizia è stata scartata dal corpo principale della delega. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato: via al Ddl 2025, ma Case Green è fuori Articoli correlati Antisemitismo: verso 7 ddl in Senato. Pd presenta nuovo testo, ma Delrio non arretraAlla fine, con ogni probabilità, saranno 7 i disegni di legge in Senato contro l'antisemitismo. Il ddl stupri approderà al Senato l’8 aprileLo ha reso noto Francesco Boccia del Pd, al termine della riunione dei capigruppo di Palazzo Madama. MUST WATCH HR 875 DUI Law Explained | 2026 Immigration & Travel Risk Tutti gli aggiornamenti su Case Green Temi più discussi: Ddl Delegazione europea 2025, approvato senza Case Green; Ddl delegazione europea 2025, via libera definitivo del Senato; Edilizia efficiente, l’Italia alla prova: la corsa per trasformare 14 milioni di edifici entro il 2050; Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice. Ddl Delegazione europea 2025, approvato senza Case GreenIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea, scansando l'EPBD. Nel testo l’adeguamento al regolamento sulle tecnologie a zero emissioni nette. L’Italia si è ... rinnovabili.it Ddl delegazione europea 2025, via libera definitivo del SenatoCon 78 voti favorevoli, due contrari e 57 astensioni, l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl delegazione europea 2025, il provvedimento che contiene disposizioni per il recepimento di ... quotidianoenergia.it Case green, nuova procedura d'infrazione europea contro l'Italia - facebook.com facebook Se la maggior parte degli Stati membri è in procedura di infrazione, forse il problema è che la direttiva "case green" è inapplicabile, è frutto di un approccio ideologico che non ha un sostrato nella realtà, dice a @RadioRadicale il senatore di opposizione @mlo x.com