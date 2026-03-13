Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta della procura di Pavia, è coinvolto in un procedimento che riguarda anche la diffusione di video intimi di Chiara e Alberto, noti al pubblico. La vicenda si concentra sulla pubblicazione di contenuti privati e sulla definizione di Sempio come

"Carnefice". Così Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha risposto in un'intervista in onda questa sera a Dritto e rovescio su Rete 4 alla domanda di Paolo Del Debbio se Alberto Stasi, condannato in via definitiva per quello stesso delitto, sia una vittima o un carnefice. Nonostante non abbia "visto le carte dei processi che l'hanno portato alla condanna" e consapevole del fatto che la "materia non è così semplice", Sempio osserva però che "nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi io a oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio a Dritto e rovescio, la vignetta hard: "I video intimi di Chiara e Alberto che conoscono tutti"

