Dopo la sconfitta contro la Fortitudo Bologna al Pala Dozza, il coach Di Paolantonio ha commentato la prestazione della sua squadra Sella, evidenziando come nel quarto finale abbia subito un calo importante. Ha detto che questa volta si tratta di un tipo di gara diverso e ha invitato la squadra a reagire, sottolineando l’importanza di un cambio di atteggiamento rispetto alle precedenti partite.

Dopo la sconfitta contro la Fortitudo Bologna al Pala Dozza, coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua Sella, crollata nell’ultimo quarto. "Abbiamo giocato una delle migliori partite in trasferta di questa stagione, su un campo difficilissimo come il Pala Dozza, se non sei performante non arrivi a giocartela fino a 3 minuti dalla fine. La Fortitudo è stata brava a mettere il tappo sul canestro per 67 minuti e noi non abbiamo mai segnato, ma abbiamo continuato a creare tiri aperti costruiti di squadra, un paio sul 65-60 che non sono entrati, con due canestri magari la partita sarebbe cambiata. Come ho detto ai ragazzi –... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Sella, devi reagire così». "Stavolta una gara diversa. Non siamo quelli di Mestre»

