Selecta | 58 posti a rischio Pizzighini chiede tutele certe

Il 13 marzo 2026, nella IV Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, si è svolto un incontro in cui si è discusso di una procedura di licenziamento collettivo che potrebbe coinvolgere 58 posti di lavoro nel Gruppo Selecta. Pizzighini ha chiesto di adottare misure di tutela certe per i lavoratori coinvolti. La riunione si è svolta in un clima di tensione.

La mattinata del 13 marzo 2026 si è aperta con un confronto teso nella IV Commissione Attività Produttive della Regione Lombardia, dove la vertenza che coinvolge il Gruppo Selecta ha portato alla luce una procedura di licenziamento collettivo imminente. Cinquantaotto dipendenti a livello nazionale sono minacciati da questa ristrutturazione, con una concentrazione critica di quaranta lavoratori presso la sede di San Donato Milanese. La Consigliera Regionale Paola Pizzighini ha richiesto l’audizione per bloccare quello che definisce un approccio pericoloso basato su criteri non trasparenti. L’attenzione si concentra sul fatto che, nonostante la disponibilità dell’azienda ad attivare contratti di solidarietà, tale misura appare parzialmente inefficace coprendo solo ventisette persone invece di tutta la platea dei lavoratori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selecta: 58 posti a rischio, Pizzighini chiede tutele certe Articoli correlati crisi selecta, pizzighini: “tutelare tutti i lavoratori, no a licenziamenti al buio”Si è tenuta questa mattina in IV Commissione Attività Produttive l’audizione, richiesta dalla Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Paola... Rheinmetall cede: 245 posti a rischio a Livorno, sindacato chiedePierburg Livorno nel Vortice della Cessione Rheinmetall: A Rischio 245 Posti di Lavoro e una Battaglia Sindacale per la Parità di Trattamento Livorno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Selecta 58 posti a rischio Pizzighini... Temi più discussi: Riorganizzazione aziendale, quaranta posti di lavoro a rischio in Selecta; Crisi Selecta Italia: audizioni in Regione Lombardia per 58 esuberi; Vertenza Selecta: a rischio 40 posti a San Donato. La Regione Lombardia scende in campo; crisi selecta, pizzighini: tutelare tutti i lavoratori, no a licenziamenti al buio. «Riorganizzazione aziendale», quaranta posti di lavoro a rischio in SelectaQuaranta posti di lavoro a rischio, a causa di una riorganizzazione aziendale, nell’azienda Selecta di via Buozzi a San Donato Milanese. Questa mattina, giovedì, in Commissione attività produttive di ... ilcittadino.it Vertenza Selecta: a rischio 40 posti a San Donato. La Regione Lombardia scende in campoMILANO, 12 marzo 2026 – Ore di profonda incertezza per i dipendenti di Selecta Italia S.p.A., colosso europeo della distribuzione automatica. Il caso è approdato oggi in Commissione Attività Produttiv ... varese7press.it Crisi Selecta, Pizzighini: “Tutelare tutti i lavoratori, no a licenziamenti al buio” Oggi si è tenuta l'audizione, richiesta da M5S, in IV Commissione Attività produttive sulla vertenza del Gruppo Selecta. A rischio 58 posti di lavoro a livello nazionale, di cui 40 in Lom - facebook.com facebook