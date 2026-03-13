Seif e il contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali

La Società Editoriale Il Fatto ha annunciato di aver presentato domanda a dicembre per il contributo straordinario all’editoria, previsto dal decreto. Il sostegno riguarda la stampa dei giornali cartacei e si basa su un contributo di 10 centesimi per ogni copia venduta. La richiesta è stata inoltrata in un periodo in cui il decreto era già in vigore.

La Società Editoriale Il Fatto comunica che nel dicembre scorso, in presenza del decreto che prevede un contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali cartacei nella misura di 10 centesimi per ogni copia venduta, ha presentato la domanda. SEIF è ben consapevole dell’importanza che riveste per il Fatto quotidiano non percepire finanziamenti pubblici. Ma, data la crisi del mercato editoriale e il momento congiunturale molto difficile, l’amministratore delegato, per le responsabilità che gli competono, ha ritenuto di predisporre la domanda entro la scadenza per garantire la continuità aziendale, supportare la transizione digitale in corso e prevenire eventuali situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Seif e il contributo straordinario all’editoria per la stampa dei giornali Articoli correlati Il risiko dei giornali e quel sovranismo salviniano che non vale per l’editoriaIl leader leghista, che storceva il naso per le nocciole turche della Nutella, benedice il greco che vuole Gedi. Leggi anche: Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria: «Non cambierò il dna dei miei giornali». E strizza l’occhio a Meloni: «Mi piace la sua Italia»