Sei Nazioni 2026 su Sky e NOW | Galles-Italia e tutte le partite della quinta giornata

Le partite del torneo Sei Nazioni 2026 saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La quinta giornata del torneo include la partita tra Galles e Italia, insieme ad altri incontri di rilievo. L’intero turno sarà disponibile in diretta sulla piattaforma Sky e sui servizi di streaming di NOW. La stagione si conclude con l’ultimo turno trasmesso esclusivamente su queste piattaforme.

Il Guinness Sei Nazioni chiude con l’ultimo turno trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Sabato gli Azzurri sfidano il Galles alle 17.40 dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra. Al via la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo il trionfo storico contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale guidata dal CT Gonzalo Quesada si prepara all’ultimo impegno di questa edizione: la sfida contro il Galles. Appuntamento sabato 14 marzo alle 17.40 su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8, con lo studio prepartita dalle 17 e il postpartita dalle 19.40 insieme a Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Domínguez. 🔗 Leggi su Sportface.it

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