Segreti di famiglia 3 replica puntata 13 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Segreti di famiglia, la soap turca trasmessa da Mediaset. Durante l’episodio, Furkan ha scoperto, su incarico di Eren, alcuni vecchi casi di delitti che ricordano molto quello del uomo trovato avvolto nel sudario davanti alla sua abitazione. La puntata è disponibile in streaming e può essere rivista online.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Furkan scopre per conto di Eren dei casi relativi a vecchi delitti che assomigliano moltissimo al caso dell'uomo ritrovato avvolto nel sudario davanti alla porta di casa. Convinto che si tratti di un assassino seriale, Eren porta i fascicoli dei casi a Tugce: i medici le hanno tolto le ingessature e la ragazza passa la sua ultima notte in ospedale a studiare i dossier. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 91 in replica streaming.