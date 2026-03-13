Secondo ciclo sostegno Indire Università | come si compila domanda per la riserva GPS Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

È stato annunciato il secondo ciclo di sostegno IndireUniversità dedicato alla compilazione della domanda per la riserva GPS. Sono stati comunicati i requisiti di accesso, le procedure per le situazioni particolari e le informazioni utili per i candidati. È previsto anche un terzo ciclo, anche se i dettagli non sono ancora stati ufficializzati. È possibile iscriversi alla newsletter “Diventare Insegnanti” per ricevere aggiornamenti.

In partenza il secondo ciclo sostegno IndireUniversità: requisiti di accesso, casi particolari, info utili. Guida alla compilazione della domanda GPS per chi si inserisce con riserva in prima fascia. Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non semplici link; anticipazioni su. L'articolo Secondo ciclo sostegno IndireUniversità: come si compila domanda per la riserva GPS. Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni. Iscriviti alla newsletter "Diventare Insegnanti". 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it