Secondo ciclo sostegno Indire aperte le iscrizioni | domanda entro 20 marzo ore 13 Con manuale istruzioni e FAQ

Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo di sostegno Indire, con termine previsto per il 20 marzo alle ore 13. Chi desidera partecipare deve inviare la domanda entro questa data, utilizzando il manuale di istruzioni e consultando le FAQ disponibili. La procedura riguarda le richieste di sostegno previste dal programma indetto dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

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