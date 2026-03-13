Sebring 2026 | Roger Penske da pilota a Gran Maresciallo

Il 21 marzo 2026, Roger Penske prenderà il ruolo di Gran Maresciallo durante la 74ª edizione delle 12 ore di Sebring. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data, attirando appassionati e team di motorsport da tutto il mondo. Penske, noto per la sua lunga carriera come pilota e imprenditore nel settore automobilistico, sarà presente all'evento come figura di rilievo.

Il 21 marzo 2026, Roger Penske assumerà il ruolo di Gran Maresciallo per la settantaquattresima edizione delle dodici ore di Sebring. Questa nomina avviene mentre la squadra Team Penske celebra il suo sessantesimo anniversario di attività nel mondo delle corse. L’evento si colloca all’interno del campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship e segna un momento storico per una delle realtà più prestigiose dello sport automobilistico. La scelta cade su un personaggio che ha plasmato decenni di storia motoristica, passando dalla pista come pilota alla gestione di squadre vincenti. La gara di Sebring rappresenta la gioiello della corona del calendario, un appuntamento che richiederà resistenza e strategia per tutte le scuderie partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sebring 2026: Roger Penske, da pilota a Gran Maresciallo Articoli correlati Gran parte della vita funziona in pilota automaticoMolte delle azioni che compiamo ogni giorno non sono il risultato di una decisione consapevole. Società fantasma per frodare il fisco: condannati ex pilota di Gran Turismo e la madreMonza, 2 febbraio 2026 - Il Tribunale di Monza ha condannato per bancarotta fraudolenta a 7 anni e mezzo di reclusione Sascha Tempesta, 41 anni, che... Una raccolta di contenuti su Roger Penske Roger Penske named Grand Marshal for the Sebring 12 HoursThe ‘Captain’ will give the command for IMSA’s once-around-the-clock crown jewel ... msn.com Billionaire NASCAR team owner Roger Penske's Sebring journey comes full circle, from 1961 Porsche driver to 2026 Grand MarshalRoger Penske will return to the track where his career started. The NASCAR, IndyCar, and IMSA multi-billionaire team owner has been named Grand Marshal for the 2026 edition of the 12 Hours of Sebring. sportskeeda.com