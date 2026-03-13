Se vince il No stupratori e pedofili saranno liberi? La diretta con Peter Gomez e Giacomo Salvini

Alle 16, Peter Gomez e Giacomo Salvini discuteranno delle dichiarazioni di Giorgia sulla possibilità che, in caso di vittoria del No, possano essere favoriti gli stupratori e i pedofili. La trasmissione si concentrerà sull’analisi di quanto affermato e su come potrebbe influenzare il dibattito pubblico. La diretta offrirà un approfondimento su questa tematica senza interpretazioni o giudizi personali.

Alle 16 Peter Gomez e Giacomo Salvini analizzeranno e commenteranno le dichiarazioni di Giorgia Meloni secondo cui “Se vince il No stupratori e pedofili saranno liberi” Ero deciso a votare Sì poi un incubo rosso mi ha convito a non rischiare: No alla riforma Nordio! “Può reiterare violenze più gravi”, così scrisse il gip che dispose il braccialetto per il femminicida reo confesso Santino Bonfiglio “Torture e pestaggi anche con forbici ed estintore nel carcere minorile di Casal del Marmo”, l’inchiesta dei pm di Roma su 10 agenti “Non sono una madre assassina”, i 7 minuti di dichiarazioni di Chiara Petrolini. Inizia la requisitoria e la pm... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, la propaganda di Meloni: “Se vince il No ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà”Se la riforma sulla giustizia non dovesse passare “ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera,...

Leggi anche: L'affondo di Meloni per il sì al referendum: "Se la riforma non passa, stupratori e pedofili in libertà"

