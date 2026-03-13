Se il detenuto è palestinese l’abuso è perdonato

Il cinque luglio 2024, cinque riservisti della Force 100 sono stati visti trascinare un prigioniero palestinese in un’area circondata da scudi, cercando di evitare le telecamere. L’episodio è stato registrato da testimoni e riguarda un caso di condotta discutibile durante un’operazione di detenzione. Non ci sono altre informazioni sui motivi o sulle conseguenze di quanto accaduto.

Il cinque luglio 2024 cinque riservisti della Force 100 trascinano un prigioniero palestinese in un’area delimitata con scudi per sottrarsi alle telecamere. Il video esiste, è stato trasmesso dalla televisione israeliana. Il detenuto arriva all’ospedale con costole rotte e un retto perforato. Subisce un intervento chirurgico. Viene rimandato a Sde Teiman. Il dodici marzo 2026 l’avvocato generale militare israeliano archivia tutte le accuse. Le immagini non bastano a provare un abuso abbastanza grave da giustificare una condanna. La vittima, rilasciata a Gaza, non può testimoniare. Si trova a Gaza, sotto i bombardamenti israeliani. Il premier Benjamin Netanyahu saluta l’archiviazione: sono combattenti eroici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Se il detenuto è palestinese, l’abuso è perdonato Articoli correlati Leggi anche: L’esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese Israele revoca l’incriminazione dei soldati accusati di abusi su un detenuto palestineseIl 12 marzo l’esercito israeliano ha revocato l’incriminazione di cinque soldati accusati di aver torturato un palestinese imprigionato durante la... Approfondimenti e contenuti su Se il detenuto è palestinese l'abuso è... Temi più discussi: L'esercito israeliano archivia il caso dei cinque militari accusati di violenza sessuale su un detenuto palestinese; Israele ha archiviato l'inchiesta contro cinque soldati accusati di aver torturato un detenuto palestinese; N?R – Palestina in Luce; Mesarvot: Israeliani traditori che fanno la pace. Quanti sono? Chi li paga? Cosa fanno?. Israele ha archiviato l’inchiesta contro cinque soldati accusati di aver torturato un detenuto palestineseL’avvocato generale dell’esercito israeliano, Itai Ofir, ha deciso di archiviare il procedimento contro cinque soldati accusati di aver torturato un prigioniero palestinese nella prigione di Sde Teima ... ilpost.it Israele revoca l’incriminazione dei soldati accusati di abusi su un detenuto palestineseIl 12 marzo l’esercito israeliano ha revocato l’incriminazione di cinque soldati accusati di aver torturato un palestinese imprigionato durante la guerra nella Striscia di Gaza Leggi ... internazionale.it Un detenuto resta in carcere 578 giorni oltre il dovuto. Un bambino passa da 3 anni alla seconda elementare prima di una sentenza. Questi non sono numeri: sono vite. La riforma della giustizia serve anche a questo. #referendumgiustizia #GiorgiaMeloni #frat x.com Un detenuto è stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria nelle docce di un padiglione del carcere di Poggioreale, a Napoli, dove aveva trasferito cellulari e droga giunti con un drone poi riuscito ad allontanarsi. All'interno di una busta gli agenti hanno trovato tre - facebook.com facebook