In una scuola di Milano, la psicoterapeuta ha osservato che gli adolescenti mostrano un aumento della paura, più che un incremento diretto di violenza. La stessa professionista ha commentato che l’installazione di metal detector non rappresenta una soluzione efficace. In un periodo caratterizzato da forte allarme sociale, si evidenzia come i giovani parlino spesso attraverso comportamenti violenti, alimentando un clima di tensione.

Milano – “È aumentata la paura tra gli stessi adolescenti, più che la violenza in senso stretto. È importante partire da qui - e dai dati - in un momento storico in cui c’è molto allarme sociale e si rischiano di attivare risposte difensive controproducenti, non solo poco efficaci”. Virginia Suigo, psicoterapeuta, coordina l’equipe degli psicologi del Minotauro che collaborano con i Servizi della Giustizia minorile della Lombardia ed è autrice del libro Figli violenti. Ha partecipato al ciclo di incontri “Adolescenti: questi alieni“ promosso da Fondazione Hapax nelle biblioteche milanesi per far luce sul tema delle devianze giovanili.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se i minori parlano la lingua della violenza. La psicoterapeuta Suigo: “I metal detector a scuola?Non sono la risposta”

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