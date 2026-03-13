A Santa Maria Capua Vetere, il cantiere della scuola Gagliardi sta vivendo una fase complicata con ritardi e problemi. La ditta Imeco Srl si è aggiudicata due appalti per un importo complessivo che supera il milione di euro, creando tensioni e attese prolungate per il completamento dei lavori. La situazione resta al centro dell’attenzione locale mentre si cercano soluzioni per il proseguimento dell’intervento.

Santa Maria Capua Vetere affronta una situazione complessa nel cantiere della scuola Gagliardi, dove la ditta Imeco Srl si è accaparrata due appalti per un valore totale superiore a un milione di euro. La gestione dei lavori, iniziati con l’adeguamento sismico e proseguiti con la costruzione di un muro di confine, vede l’intervento di una variante in corso d’opera che aggiunge oltre 4 mila euro al costo finale. La durata del progetto trascende le stime iniziali, generando malcontento tra i cittadini per la prolungata inagibilità dell’istituto scolastico situato nel Rione Sant’Andrea. Il Comune ha scelto di affidare entrambe le commesse alla stessa impresa di Aversa per garantire continuità operativa, una decisione condivisa anche da osservatori critici ma che ha allungato i tempi di conclusione rispetto alle previsioni di dicembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Gagliardi: oltre 1 milione di euro e ritardi

Articoli correlati

Consegnata a Cepagatti la targa di attività storica a Bruno Gagliardi per il negozio Stile Idea GagliardiL'attività di estetica e parrucchieri è a Villanova di Cepagatti: a consegnare il riconoscimento il sindaco Gino Cantò e la vice Annalisa Palozzo...

Waterfront, oltre un milione di euro per un atticoL'edificio di levante è il primo progetto residenziale realizzato in Liguria a ottenere la certificazione Leed Gold per la sostenibilità L'edificio...

Tutti gli aggiornamenti su Scuola Gagliardi

Argomenti discussi: Dovevano essere ultimati in 17 mesi ma dopo oltre 2 anni i lavori alla scuola non sono ancora conclusi; SERIE D | PALMESE INGAGGIATO MATTIA GAGLIARDI.

S.MARIA C.V. e il cantiere senza fine della scuola Gagliardi. Altri 4 MILA EURO agli imprenditori di AVERSA del doppio appalto da oltre UN MILIONELa fine dei lavori era stimata nel dicembre scorso, ma ancora oggi non si hanno notizie su un'ipotetica chiusura del cantiere ... casertace.net