Scuola dal diploma all’uniforme | l’Esercito incontra gli studenti del Ferraioli

Gli studenti dell'istituto alberghiero Ferraioli hanno incontrato rappresentanti dell’Esercito Italiano in un evento dedicato alla formazione e alle professioni. Durante l’iniziativa, sono state illustrate le opportunità di carriera e le competenze richieste in ambito militare, con un focus particolare sulla collaborazione tra scuola e forze armate. L’incontro ha visto anche la presentazione di uniformi e attrezzature militari ai giovani partecipanti.

Dalle cucine di un alberghiero a quelle dell’Esercito Italiano? Le competenze che gli studenti dell’Istituto “Ferraioli” di Napoli acquisiscono tra fornelli, sala e accoglienza possono aprire opportunità di lavoro anche in contesti inattesi, dove ristorazione, ospitalità e gestione dei servizi fanno parte delle attività organizzative e logistiche. Un tema, questo, focus dell’incontro di orientamento che si è svolto nella sede di via Gorizia dell’Istituto alberghiero di Napoli “A. Esposito Ferraioli”, dove il maggiore Michele Pagano, accompagnato dalla guida Laura Di Grazia, ha incontrato gli studenti prossimi al diploma negli indirizzi Cucina, Sala e Vendita e Accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Legalità e sicurezza digitale: la polizia di Stati incontra gli studenti del Ferraioli di Napoli Opportunità in uniforme, l’Esercito incontra i giovani per orientare al futuroInfoteam nelle scuole per presentare percorsi di arruolamento e prospettive professionali. Tutto quello che riguarda Scuola dal diploma all'uniforme... Temi più discussi: Il diploma non basta (ma serve): cosa pensano davvero i 16-19enni. Lo studio; AlmaDiploma: risultati studenti influenzati da livello istruzione genitori; Dal diploma all’Intelligenza Artificiale: festa grande al Liceo Ferraris di Varese; Addio disoccupazione: il percorso di studi che garantisce il lavoro quasi a tutti (e non è l'università). Scuola e lavoro sono più vicini. Contratto entro un anno dal diplomaLa nuova edizione 2025-2026 di Eduscopio ridisegna la mappa delle scuole che preparano meglio al lavoro in provincia di Pisa. La piattaforma analizza gli esiti lavorativi e universitari dei diplomati ... lanazione.it Dal diploma all’Intelligenza Artificiale: festa grande al Liceo Ferraris di VareseSabato 7 marzo la cerimonia di consegna dei diplomi per i ragazzi del 2025. Ospite d'eccezione l’Alumnus Tommaso Lucarelli, esperto di AI ... varesenews.it È stata emanata la circolare sul Regolamento delle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. #studiopsicopedagogicoedidatticofabemoli - facebook.com facebook