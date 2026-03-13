Scossa di terremoto in Campania

Oggi, venerdì 13 marzo, in Campania si è verificata una lieve scossa di terremoto. L’epicentro è stato individuato nei pressi di Palomonte, un piccolo centro nella provincia di Salerno. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato per alcuni secondi prima di tornare alla normalità. Le autorità monitorano la situazione senza ulteriori sviluppi.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Palomonte, piccolo centro della provincia di Salerno. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è stato rilevato alle ore 9.54 e ha avuto origine a una profondità di circa 9,3 chilometri sotto la superficie terrestre. Secondo le prime informazioni, la scossa è stata di lieve entità e non ha provocato conseguenze rilevanti. Non si segnalano infatti danni a persone o a edifici, né sono stati registrati particolari disagi nelle aree circostanti l’epicentro. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver avvertito un leggero tremore, durato pochi secondi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

