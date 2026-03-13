Scoppia la lite giovane ucciso a martellate Arrestato il presunto responsabile

A San Severo, in provincia di Foggia, un giovane è stato ucciso con colpi di martello durante una lite tra stranieri. La discussione si è trasformata in violenza, e le forze dell'ordine hanno arrestato il sospettato ritenuto responsabile dell’omicidio. La vicenda si è svolta alle porte della città, lasciando la comunità sconvolta.

Tragedia alle porte di San Severo, in provincia di Foggia. Un litigio tra stranieri finisce nel sangue. Un giovane cittadino gambiano è stato ucciso con una martellata da un cittadino straniero. Il fatto sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in contrada Sant’Elia in un ghetto alla periferia di San Severo. Fermato il presunto omicida, un cittadino connazionale. Cosa è successo Secondo la prima ricostruzione della polizia del commissariato di San Severo che segue le indagini, i due giovani stranieri si trovavano soli in una delle stanze della palazzina ghetto quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe nato un litigio culminato con l'aggressione mortale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scoppia la lite, giovane ucciso a martellate. Arrestato il presunto responsabile Articoli correlati Scoppia la lite, giovane ucciso a martellateUn giovane migrante arrivato dal Gambia è stato ucciso nel pomeriggio a "l'Arena", struttura alle porte di San Severo, in provincia di Foggia. Spinea, giovane ucciso da un vigile urbano, arrestato il presunto compliceUn uomo di 38 anni residente a Spinea è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia perché ritenuto... Aggiornamenti e notizie su Scoppia la lite giovane ucciso a... Discussioni sull' argomento Violenta lite in un bar, giovane ferito alla testa e portato d'urgenza in ospedale: è grave; Scoppia una lite perché non paga l'affitto: uccide l'inquilino e lo fa a pezzi; Kelly Doualla corre già nella storia: è la più giovane azzurra ai Mondiali; Troppi sguardi a una ragazza, scoppia la rissa: 22enne accoltellato. L'influencer nella trasmissione di Cruciani usa il termine "terrone" per il cantante napoletano e scoppia la polemica - facebook.com facebook