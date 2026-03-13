Gli ottavi di finale di Europa League si sono svolti questa settimana, offrendo numerosi incontri emozionanti. Molti dei favoriti sono stati eliminati all’andata, creando sorprese e sospese aspettative. La giornata ha visto diverse sfide combattute con intensità, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio europeo. Le partite sono state riportate dal sito 101greatgoals, che ha seguito con attenzione l’andamento degli incontri.

2026-03-13 00:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Gli ottavi di finale di Europa League sono stati ricchi di incontri entusiasmanti per concludere un’emozionante settimana di azione continentale. Mentre la Champions League è stata divisa in due giorni, la competizione secondaria della UEFA ha offerto un banchetto completo di otto partite nella stessa serata. Sia l’Aston Villa che il Nottingham Forest erano in campo, con gli uomini di Unai Emery che hanno ottenuto una decisiva vittoria per 1-0 in Francia. Nel frattempo, il Forest è caduto in mano agli avversari danesi, che si sono impegnati in un compito arduo nella gara di ritorno della prossima settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sconvolgimenti a bizzeffe quando i favoriti cadono all'andata

