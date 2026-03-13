Scontro tremendo tra due auto dramma in Italia | sul posto tante ambulanze

Nella serata, nei pressi dello stadio Pastena a Salerno, si è verificato un grave incidente tra due automobili. Sul luogo sono arrivate molte ambulanze, mentre le cause dell’impatto sono ancora in fase di verifica. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Un incidente stradale si è verificato nella serata nei pressi dello stadio Pastena a Salerno, dove due autovetture si sono scontrate per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di tre persone: una donna e due uomini che si trovavano a bordo delle auto coinvolte nello schianto. Subito dopo l’incidente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha disposto un intervento immediato con più mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, inviate per prestare assistenza ai feriti e gestire l’emergenza nell’area dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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