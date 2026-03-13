Un grave incidente sulla superstrada Ferrara-mare ha coinvolto militari dell’Arma di Migliarino, provocando una risposta immediata da parte delle autorità. I Carabinieri hanno richiesto l’adozione di protocolli più chiari per garantire la sicurezza delle pattuglie durante operazioni di controllo e intervento. La vicenda ha acceso un confronto sulla gestione delle situazioni di emergenza lungo le strade.

Un grave scontro sulla superstrada Ferrara-mare ha coinvolto militari dell’Arma di Migliarino, scatenando un dibattito urgente sulla sicurezza delle pattuglie territoriali. La segreteria provinciale del sindacato dei carabinieri di Ferrara ha espresso vicinanza ai colleghi coinvolti e ha richiesto l’adozione immediata di protocolli specifici per gli interventi su strade ad alta velocità. L’incidente non è solo un fatto isolato, ma il sintomo di una carenza strutturale: i veicoli dei carabinieri territoriali mancano spesso dei pannelli luminosi a messaggio variabile necessari per la segnaletica d’emergenza su tratti critici. Il sindacato sottolinea che operare senza queste dotazioni espone i militari a rischi evitabili in carreggiate dove il traffico scorre come su autostrade vere e proprie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro su superstrada: i Carabinieri chiedono protocolli

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