Otto paesi europei si sono opposti all’Italia sulla regolamentazione degli Ets, il sistema di scambio di quote di CO2 della Ue. La discussione si concentra sull’aumento dei prezzi dell’energia, un problema accentuato dal conflitto in Medio Oriente, che ha acceso il dibattito tra le nazioni coinvolte. La questione riguarda le modalità di gestione e gli obiettivi del meccanismo europeo di emission trading.

Emission Trading System I nordici, più la Spagna, contrari alla proposta del governo Meloni di sospendere il mercato di scambio delle emissioni di C02 Emission Trading System I nordici, più la Spagna, contrari alla proposta del governo Meloni di sospendere il mercato di scambio delle emissioni di C02 L’aumento dei prezzi dell’energia, aggravato dal conflitto in Medio Oriente, accende lo scontro sugli Ets, acronimo per Emission Trading System, il meccanismo Ue di scambio di quote di Co2 pensato per ridurre le emissioni climalteranti, in vista del Consiglio europeo del prossimo 19 marzo, dove il caro energia terrà banco. La divergenza di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Scontro in Europa sugli Ets, otto Paesi contro l’Italia

Articoli correlati

Energia, crepe nel Green Deal: undici Paesi contro l’ETS. L’Italia alza la voce in Europa per fermare la stangata su imprese e famiglieGiorgia Meloni, al bilaterale con il presidente cipriota Nikos Christodoulidis, ha ribadito che l’energia è una «priorità assoluta».

Green Deal, otto governi Ue contro lo stop all’Ets chiesto dall’Italia: «Sarebbe preoccupante fare un passo indietro»Si complica, e non poco, la battaglia del governo italiano per sospendere l’Ets, il mercato europeo di scambio di emissioni di CO2.

La HISTORIA del DINERO: De la PLATA a la Mayor ESTAFA Legal del Mundo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro in Europa sugli Ets otto Paesi...

Temi più discussi: Guerra in Iran, l'Europa tra unità e scontro sull'energia; La linea di Sanchez divide l’Europa. Così si è arrivati allo scontro con la Casa Bianca; I 'No' di Sánchez: come la Spagna sfida Trump, UE e il fronte atlantico; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra.

Scontro sui social tra Metsola e l'ambasciata iraniana in UeBRUXELLES - E' scontro sui social tra la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola e l'ambasciata iraniana a Bruxelles. Ieri infatti l'account X della diplomazia iraniana aveva attaccato la ... ansa.it

L'Europa sull'Ai: spettatrice o arbitro?Il litigio tra Donald Trump e Anthropic – simbolo di un’America che vuole l’AI potente ma obbediente – non è solo una questione domestica. E’ il segnale che l’intelligenza artificiale è ormai terreno ... ilfoglio.it

Si fa sempre più duro lo scontro tra il governo e la fondazione presieduta da Pietrangelo Buttagfuoco sul ritorno di una delegazione di artisti russi alla prossima esposizione. Salta il primo membro del Cda: il possibile effetto a catena - facebook.com facebook

Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani". Licia Ronzulli richiama all'ordine: "Senatore Renzi, sta dando i calci sotto il tavolo come fanno i bambini" x.com