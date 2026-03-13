Da alcuni giorni, davanti all’istituto paritario San Vincenzo de’ Paoli di via Francesco Negri a Ravenna, diversi genitori si sono rivolti alle forze dell’ordine dopo aver notato una persona sconosciuta che si aggira nei pressi della scuola. La presenza dell’individuo ha generato preoccupazione tra le famiglie, che hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri, intervenuti sul posto per verificare la situazione.

Ravenna, 13 marzo 2026 – Da alcuni giorni, davanti all’istituto paritario San Vincenzo de’ Paoli di via Francesco Negri, una presenza suscita inquietudine tra diversi genitori. Si tratta di un uomo straniero che è stato notato più volte sostare nei pressi dell’ingresso della scuola negli orari di uscita degli alunni. Una situazione che ha generato apprensione e un rapido passaparola tra le famiglie, tanto da spingere la dirigenza a chiedere verifiche alle forze dell’ordine. Debiti per 849mila euro, mamma salva il figlio con 44mila euro: “Accordo più conveniente della vendita dei beni” Lunedì scorso le prime segnalazioni. Le prime segnalazioni risalgono a lunedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sconosciuto davanti alla scuola”: genitori allarmati, arrivano i carabinieri

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