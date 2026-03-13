Scomparso da due mesi a Ceres ma nessuno lo stava cercando | trovato il corpo di Graziano Saputo aveva avuto un terribile incidente a Mezzenile

Dopo due mesi di assenza a Ceres, il corpo di Graziano Saputo è stato ritrovato ieri mattina nel fondo di una scarpata in borgata Murasse di Mezzenile. All’interno di un’auto Dacia Sandero, si trovava lo scheletro dell’uomo, che aveva subito un incidente grave a Mezzenile. Nessuno aveva cercato Saputo durante questo periodo.

Lo scheletro di un uomo all'interno di un'auto Dacia Sandero è stato trovato nella mattinata di ieri, giovedì 12 marzo 2026, al fondo di una scarpata in borgata Murasse di Mezzenile. La vettura è stata sicuramente protagonista di un incidente stradale, ruzzolando giù per il crepaccio per un centinaio di metri. Il cadavere, oltre ad andare in decomposizione, è stato verosimilmente anche divorato dagli animali selvatici, come ad esempio i cinghiali. Il proprietario del veicolo è Graziano Saputo, 63enne di Ceres di cui effettivamente non si avevano tracce da diversi mesi. Sulla salma sono stati disposti l'autopsia e l'esame del dna ma ci sono pochissimi dubbi sulla sua identità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

