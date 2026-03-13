Scomparsa a 16 e anni e prigioniera per 25 | Costretta a mangiare avanzi

Una ragazza di 16 anni è scomparsa e successivamente tenuta prigioniera per 25 anni, durante i quali è stata costretta a mangiare avanzi e vivere in isolamento. La vicenda ha attirato l’attenzione con il racconto di come, nel corso di un quarto di secolo, abbia vissuto in una condizione di paura e silenzio, senza poter uscire o comunicare con il mondo esterno.

Per venticinque anni la sua vita è rimasta sospesa in una realtà fatta di paura, isolamento e silenzio. Una storia che solo ora sta emergendo in tutta la sua drammaticità davanti a un tribunale, dove la vittima ha trovato il coraggio di raccontare ciò che ha vissuto per oltre due decenni. Le sue parole hanno ricostruito un quadro di abusi, privazioni e controllo totale, un’esistenza trascorsa nell’ombra, senza libertà e senza possibilità di chiedere aiuto. >> Scomparso dopo essere uscito di casa, la notizia più tragica poco fa: l’annuncio dei vigili del fuoco Durante la deposizione, la donna ha spiegato quanto profondo sia stato il segno lasciato da quegli anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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