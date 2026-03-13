Sabato 14 marzo a Holmenkollen si terrà una tappa della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo. Per la prima volta, la gara dei 50 km femminile si svolgerà in contemporanea con quella maschile, segnando una novità nel calendario di questa disciplina. La competizione vedrà le atlete affrontarsi sulla stessa distanza e nello stesso momento, attirando l’attenzione degli appassionati.

Sabato 14 marzo la Coppa del Mondo femminile di sci di fondo sarà di scena a Holmenkollen, dove si disputerà la terza 50 km della storia. Le donne competono infatti su tale chilometraggio solo dal 2023, mentre in passato si erano cimentate sui 20 km o sui 30 km. Quest’ultima distanza, in particolare, ha saputo fornire gare emozionanti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI. In questo 2026 vi sarà la “novità” di vedere uomini e donne in pista assieme. Le virgolette sono doverose, perché le ragazze scatteranno 45 minuti dopo i maschi. Non ci sarà “scontro diretto”. È però evidente come, prima o poi, le due metà del cielo possano trovarsi contemporaneamente sul percorso con il passare dei giri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, a Holmenkollen la “novità” della 50 km femminile in contemporanea a quella maschile

Articoli correlati

Sci di fondo, la 50 km di Holmenkollen resta “la Roubaix” della disciplina, nonostante la mass startLa Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta a cimentarsi nella sua tappa più iconografica, quella di Holmenkollen, dove si gareggerà esclusivamente...

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 50 km maschile, storia, attualità, medaglieLa gara è un pilastro della disciplina ed è stata inserita nel programma di tutte le edizioni dei Giochi olimpici.

Altri aggiornamenti su Sci di fondo a Holmenkollen la novità...

Temi più discussi: Lo sport del giorno: regole e curiosità dello sci di fondo Paralimpico; Sci di Fondo | Campionati Italiani | Individuale TC | Allievi Maschile | Bosco Chiesanuova: Sul podio Federico Castelletti 2° e Zaccaria Bracchi 3°; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo conquista già generale e sprint; La stagione di sci di fondo alle battute finali.

Sci di fondo, la 50 km di Holmenkollen resta la Roubaix della disciplina, nonostante la mass startLa Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta a cimentarsi nella sua tappa più iconografica, quella di Holmenkollen, dove si gareggerà esclusivamente nella ... oasport.it

Sci di fondo on the beach torna a Laigueglia per sostenere la Fondazione AircLaigueglia si prepara all’edizione numero 15 di Sci di fondo on the beach, con squadre in arrivo da tutta Italia il 9 maggio che si sfideranno sul litorale di uno dei borghi più belli d’Italia. Negl ... savonanews.it

Sci di fondo – Paura per Klæbo a Drammen: caduta violenta nella sprint, portato in ospedale per accertamenti, passerà la notta sotto osservazione - facebook.com facebook

Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - l'Italia a trazione Fiamme Gialle è medaglia di bronzo nella staffetta mista 4x5 km! I nostri Marco Pinzani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati, insieme alla portacolori del C.S. Carabinieri Caterin x.com