Nell'ultimo fine settimana prima delle finali in Norvegia, le atlete italiane di sci alpino si preparano ad affrontare due gare a Are, in Svezia. La competizione prevede un gigante e uno slalom, con la presenza di Della Mea, Goggia e Pirovano in pista. La manifestazione rappresenta l'ultimo appuntamento prima delle finali di Coppa del Mondo.

Ultimo weekend prima delle finali in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Si gareggia non lontano, visto che ci sarà una due giorni in Svezia ad Are, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Se tra i rapid gates per la sfera di cristallo è già tutto da deciso da tempo, tra le porte larghe potrebbe arrivare il verdetto definitivo proprio sulle nevi svedesi. L’austriaca Julia Scheib si presenta infatti con un vantaggio decisamente importante sulla concorrenza. Scheib è al momento in vetta alla classifica con 560 punti e la rivale più vicina è la svizzera Camille Rast, che di punti ne ha 471. Molto più attardata la padrona di casa Sara Hector, che si trova con 429 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, l’Italia punta su Della Mea nel weekend di Are. In gara anche Goggia e Pirovano

Are Azzurre per il gigante: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Laura Steinmair, Alice Pazzaglia e Laura Pirovano. Azzurre per lo slalom:Lara Della Mea, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Beat - facebook.com facebook