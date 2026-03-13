sci alpino doppietta norvegese nel gigante maschile ai mondiali juniores nessun azzurro in top 10

Ai Mondiali Juniores di sci alpino a Narvik, la Norvegia conquista una doppietta nel gigante maschile con Rasmus Bakkevig che vince e Jarand Husby Haugen che arriva secondo. Nessun atleta italiano riesce a entrare nei primi dieci posti della classifica. La gara si è svolta con la partecipazione di diversi giovani talenti provenienti da varie nazioni.

Doppietta norvegese nel gigante maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino. Trionfo in casa (si gareggia a Narvik) per Rasmus Bakkevig, che ha preceduto di 16 centesimi il connazionale Jarand Husby Haugen. I due norvegesi si sono invertiti le posizioni rispetto alla prima manche, mentre ha confermato il suo terzo posto lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta, che ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo a 30 centesimi dal vincitore. Quarto posto lo svizzero Giuliano Fox (+0.35), protagonisti una clamorosa rimonta, visto che ha recuperato ben 17 posizioni. Quinto il francese Charlie Woodbridge (+0.36) davanti allo svizzero Aurelio Wyrsch (+0.

