Sci alpino Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are | a che ora e dove vedere le gare in diretta

La Coppa del mondo di sci alpino maschile si svolge a Courchevel, in Francia, dal 13 al 15 marzo, con le prove di SuperG e discesa libera. Parallelamente, a Are, in Svezia, si tengono le gare femminili con le competizioni di SuperG e discesa libera nello stesso weekend. Si tratta del penultimo appuntamento stagionale prima delle finali, con le gare trasmesse in diretta.

Gli appuntamenti del circo bianco da venerdì 13 a domenica 15 marzo con tre gare di velocità per gli uomini-jet e due nelle discipline tecniche per le donne Penultimo weekend per la Coppa del mondo di sci alpino maschile e femminile prima delle finali. In Francia, a Courchevel, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, nei due SuperG e nella discesa libera saranno di scena gli uomini jet. Riflettori puntati su Giovanni Franzoni e Dominik Paris, costantemente in lotta per il podio. In Svezia, ad Are, sabato 14 e domenica 15 marzo sono in programma un gigante e uno slalom. Tra le porte larghe c'è grande attesa per Lara Pirovano che dopo la doppietta in discesa in Val di Fassa tornerà a cimentarsi nella specialità. 🔗 Leggi su Today.it

Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta

Sci alpino oggi, discesa libera maschile a Wengen: a che ora e dove vederla in direttaOggi, sabato 17 gennaio, si disputa a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile.

