Sci alpinismo | nella seconda tappa della Pierra Menta conferme per l' Italia

Nella seconda tappa della Pierra Menta, le squadre francesi si sono confermate come le più forti, mantenendo il loro vantaggio nella competizione di sci alpinismo. L’Italia ha continuato a mostrare la volontà di salire sul podio sia nella categoria maschile che in quella femminile, con alcune performance che hanno attirato l’attenzione degli appassionati. La gara ha visto protagonisti atleti di entrambi i paesi, in un contesto di grande equilibrio.

Anche la seconda tappa della Pierra Menta ha confermato il dominio dei padroni di casa della Francia e l'ambizione dell'Italia di salire sul podio sia nella gara maschile sia nella prova femminile. Ad aggiudicarsi la seconda tappa, ieri, sono state le transalpine Axelle Gachet Mollaret e Celia Perillat Pessey che hanno così sopravanzato in classifica generale le connazionale Emily Harrop e Margot Ravinel, staccate al traguardo di 2'44" e ora distanti in classifica generale 2'35" dopo aver vinto la prima tappa mercoledì. Si confermano in terza posizione, ora con un distacco di 23'15" dalle leader, le italiane Alba De Silvestro e Lisa Moreschini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Sci alpinismo: dopo la prima tappa della Pierra Menta, atleti valtellinesi in odore di podioNella gara femminile, infatti, Alba De Silvestro e Lisa Moreschini hanno chiuso terze a 10' circa dalla coppia in testa, formata dalle francesi Emily...

Sci alpinismo: tutto pronto per il Pierra Menta 2026Torna il Pierra Menta, la leggendaria gara a tappe di sci alpinismo in Francia: la competizione, che si articolerà in quattro frazioni, prenderà il...

Approfondimenti e contenuti su Pierra Menta

Temi più discussi: De Silvestro/Moreschini si confermano terze anche nella seconda tappa della Pierra Menta, francesi sempre dominanti; Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanze; Sci alpinismo: dopo la prima tappa della Pierra Menta, atleti valtellinesi in odore di podio; Pierra Menta 2026, 2a tappa: De Silvestro e Moreschini ancora terze, francesi dominano.

Sci alpinismo: Mondiali lunghe distanze, i risultati dell'Italia nella seconda tappa della Pierra MentaI padroni di casa transalpini continuano ad interpretare il ruolo di protagonisti nella seconda tappa della Pierra Menta, classicissima dello sci alpinismo che in questo 2026 assegna i titoli mondiali ... napolimagazine.com

Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanzeContinua, con la seconda giornata di gare, la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del calendario dello sci alpinismo mondiale. In ... oasport.it

Nuova doppia doppietta francese nella seconda tappa della Pierra Menta di scialpinismo; bravo Nadir Maguet, terzo con Anton Palzer, bene i gemelli Didier e Jacques Chanoine, settimi di giornata e noni in classifica generale. #gazzettamatin #PierraMenta #n - facebook.com facebook

FORZA AZZURRI Fatica, precisione, spirito di squadra: tutto questo serve per la Pierra Menta! Sulle alpi francesi va in scena una tappa storica dello sci alpinismo! La celebre gara a coppie vale anche per i Mondiali di lunga distanza! Da oggi partono x.com