Sci alpinismo | nella seconda tappa della Pierra Menta conferme per l' Italia

Nella seconda tappa della Pierra Menta, le squadre francesi hanno mantenuto il loro vantaggio nel torneo di sci alpinismo, mentre le squadre italiane hanno continuato a mostrare solide performance nelle categorie maschile e femminile. La competizione si è svolta sulle montagne francesi, con i partecipanti impegnati in percorsi impegnativi e tecnici. La gara ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Anche la seconda tappa della Pierra Menta ha confermato il dominio dei padroni di casa della Francia e l'ambizione dell'Italia di salire sul podio sia nella gara maschile sia nella prova femminile. Ad aggiudicarsi la seconda tappa, ieri, sono state le transalpine Axelle Gachet Mollaret e Celia Perillat Pessey che hanno così sopravanzato in classifica generale le connazionale Emily Harrop e Margot Ravinel, staccate al traguardo di 2'44" e ora distanti in classifica generale 2'35" dopo aver vinto la prima tappa mercoledì. Si confermano in terza posizione, ora con un distacco di 23'15" dalle leader, le italiane Alba De Silvestro e Lisa Moreschini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Sci alpinismo: oggi l'ultima tappa della Pierra MentaUltima tappa oggi della Pierra Menta, iconica gara di sci alpinismo valida anche come Mondiale long distance della Ismf (International ski... Una raccolta di contenuti su Pierra Menta Temi più discussi: De Silvestro/Moreschini si confermano terze anche nella seconda tappa della Pierra Menta, francesi sempre dominanti; Sci alpinismo: nella seconda tappa della Pierra Menta conferme per l'Italia; Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanze; Pierra Menta 2026: francesi davanti nella prima tappa, Italia subito a podio. Sci alpinismo: Mondiali lunghe distanze, i risultati dell'Italia nella seconda tappa della Pierra MentaI padroni di casa transalpini continuano ad interpretare il ruolo di protagonisti nella seconda tappa della Pierra Menta, classicissima dello sci alpinismo che in questo 2026 assegna i titoli mondiali ... napolimagazine.com Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanzeContinua, con la seconda giornata di gare, la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del calendario dello sci alpinismo mondiale. In ... oasport.it CI SIAMO, CI SIAMO Continuano le fatiche per i nostri sci alpinisti impegnati nella Pierra Menta! Dopo tre quarti di cammino sulle alpi francesi, le coppie De Silvestro-Moreschini e Boscacci-Antonioli sono in corsa per conquistare una medaglia! Domani l’u - facebook.com facebook CI SIAMO, CI SIAMO Continuano le fatiche per i nostri sci alpinisti impegnati nella Pierra Menta! Dopo tre quarti di cammino sulle alpi francesi, le coppie De Silvestro-Moreschini e Boscacci-Antonioli sono in corsa per conquistare una medaglia! Domani l’u x.com