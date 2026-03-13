Schianto nella notte contro un' auto in sosta poi l' aggressione alla polizia locale | giovane nei guai

Nella notte a Settefontane, una coppia di giovani tra i 20 e i 30 anni ha causato uno schianto contro un’auto in sosta. Successivamente, gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire la situazione, ma uno dei giovani ha aggredito gli agenti. La scena si è conclusa con l’identificazione dei due e l’avvio delle procedure di legge.

I fatti sono avvenuti poco dopo l'una di notte in via Settefontane. Sul posto il 118 assieme alla polizia locale. Portati in caserma, l'uomo è stato denunciato Notte movimentata in quel di Settefontane. Una coppia di giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati protagonisti di un episodio di cronaca che ha visto coinvolti anche gli agenti della polizia locale del Comune di Trieste. Verso l'una e venti di oggi 13 marzo la coppia si trovava a bordo di una autovettura quando, per cause accertate dalla locale, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un'auto in sosta. Dopo il sinistro, che fortunatamente non ha coinvolto altre persone, sul posto sono giunti i sanitari del 118 (intervenuti con automedica e ambulanza) e personale della locale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Schianto auto-camion nella notte in A4, gravissimo un giovane: elitrasportato in ospedale d’urgenzaL'incidente si è verificato in autostrada A4, all’altezza dello svincolo dell’area di servizio Sebino sud, nel comune di Palazzolo sull’Oglio, nel... Police de caractères | Épisode 1 | avec Clémentine CÉLARIÉ & Joffrey PLATEL | Série policière | BSF Contenuti e approfondimenti su Schianto nella notte contro un'auto in... Temi più discussi: Tragico schianto nella notte a Domaso lungo la Regina: tre feriti gravi, in volo due elicotteri; Incidente stradale a Roma, perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. Archange Pochini aveva festeggiato il 19esimo compleanno; Auto contro muro di casa, l'incidente nella notte: ferito il conducente; Schianto nella notte a Costa Volpino, muore un 53enne. Un violento schianto contro il muro di una casa, tre feriti nella notte a Domaso. E una ragazza ubriaca a VillaguardiaL'elicottero porta uno dei coinvolti al Niguarda, gli altri a Gravedona. Una 18enne soccorsa dal personale sanitario di Areu e portata al pronto soccorso in osservazione ... ciaocomo.it Schianto nella notte contro un'auto in sosta, poi l'aggressione alla polizia locale: giovane nei guaiI fatti sono avvenuti poco dopo l'una di notte in via Settefontane. Sul posto il 118 assieme alla polizia locale. Portati in caserma, l'uomo è stato denunciato ... triesteprima.it CARBONERA (TV). ROMBO DI MOTORI PER ALE, MORTO IN MOTO A 25 ANNI L’ultimo saluto ad Alessandro Ponzo, morto nello schianto con la sua Ducati a 25 anni. Lacrime e dolore nella chiesa di Carbonera. Rombo di motori degli amici per accompagna - facebook.com facebook Dal sogno del Motomondiale al tragico schianto a 42 anni #Rimini #Cronaca x.com