Un aereo militare statunitense, un Boeing KC-135, si è schiantato nel west dell’Iraq durante operazioni militari contro l’Iran. L’incidente ha causato la morte di sette persone e le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro sul luogo dell’incidente. La notizia è stata confermata dalle autorità militari, che stanno gestendo la situazione.

Un aereo militare statunitense di rifornimento, modello Boeing KC-135, ha subito un impatto con il suolo nel west dell’Iraq durante le operazioni militari in corso contro l’Iran. Le squadre di soccorso sono già attive nella zona dell’incidente, mentre il destino dei membri dell’equipaggio non è ancora stato confermato dalle autorità. Il Comando Centrale ha specificato che lo schianto non è dovuto a fuoco nemico o amico, avvenendo in uno spazio aereo considerato amico all’interno dell’operazione denominata Epic Fury. L’impatto sul conflitto in corso. Questo sinistro si inserisce nella seconda settimana di ostilità tra Stati Uniti e Iran, un periodo segnato da una serie di incidenti aerei senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto KC-135 in Iraq: 7 morti, soccorsi in corso

