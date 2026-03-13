Un’auto ha travolto un edificio religioso a West Bloomfield Township, provocando danni alla struttura. Durante l’incidente, è stata aperta una sparatoria che ha portato le forze dell’ordine a intervenire e a neutralizzare l’aggressore. L’area intorno è stata messa in sicurezza e nessuno dei presenti è rimasto ferito. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un’auto si è schiantata contro il Temple Israel a West Bloomfield Township, scatenando una sparatoria che ha costretto le autorità a mettere in sicurezza l’area circostante. L’aggressore, inizialmente riuscito a fuggire dopo aver aperto il fuoco, è stato individuato e neutralizzato dalle forze dell’ordine poco tempo dopo l’evento. Il complesso religioso, che ospita anche una scuola ebraica con asilo nido e centro diurno, mostra segni evidenti del danno: immagini aeree confermano la presenza di fumo che sale dal tetto dell’edificio colpito. La vicinanza della struttura a diverse scuole nella vicina Bloomfield Hills ha spinto le autorità a ordinare l’attivazione della modalità sicurezza per proteggere studenti e personale educativo dall’onda d’urto emotivo e fisico dell’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto e sparatoria: l’aggressore neutralizzato

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