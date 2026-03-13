Una nuova usanza ha preso piede all’interno dell’amministrazione presidenziale, con le scarpe Florsheim diventate un simbolo di lealtà politica. Questo rito richiede ai membri di indossare calzature di dimensioni esagerate, creando un gesto di appartenenza che si ripete tra i funzionari. La scelta delle scarpe giganti si inserisce in un protocollo che mira a rafforzare i legami tra gli incaricati.

La nuova amministrazione presidenziale ha introdotto un insolito protocollo di uniformità nel guardaroba, dove le scarpe Florsheim sono diventate un simbolo di fedeltà politica. Questo fenomeno, nato da una battuta del leader e trasformato in rito obbligatorio per i collaboratori più stretti, ha generato un paradosso economico che ha portato l’azienda produttrice a citare in giudizio il governo federale per danni daziari. L’impatto si estende oltre la semplice moda: Marco Rubio, Segretario di Stato, indossa modelli due numeri più grandi del necessario per conformarsi alla volontà del capo, creando uno scenario in cui la pressione psicologica supera il comfort fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

