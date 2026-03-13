Scarpa Marta e Zecchi passano a FdI E Venturini presenta quattro candidati

Fratelli d’Italia ha annunciato questa mattina l’ingresso di Alessandro Scarpa Marta e Stefano Zecchi nel proprio partito. Entrambi sono stati presentati come nuovi candidati, mentre Venturini ha presentato quattro persone che correranno alle prossime elezioni comunali del 2026. I movimenti nel panorama politico locale continuano a crescere in vista delle consultazioni di maggio.

Partiti al lavoro sulle liste, Fratelli d'Italia trova i due consiglieri uscenti, il candidato sindaco punta su volti della società civile Continuano i movimenti in vista delle elezioni di maggio. Fratelli d'Italia questa mattina ha presentato due ingressi di peso, che andranno a popolare le liste in visita delle elezioni comunali del 2026: Alessandro Scarpa Marta e Stefano Zecchi. Due volti noti della politica veneziana che passano al partito di Giorgia Meloni. Sempre questa mattina, Simone Venturini ha presentato i primi quattro nomi della “sua” lista civica, quella con il nome del candidato sindaco. Scarpa Marta, nato a Pellestrina e attualmente consigliere delegato per i rapporti con le isole, è consigliere comunale dal 2010, e nel 2020 era candidato con la lista Brugnaro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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