Scappa dopo l’incidente e finge il furto | denunciato

Un uomo ha investito un motociclista con la sua auto e, subito dopo, è scappato dal luogo dell’incidente. Per cercare di coprire le proprie tracce, si è presentato in caserma e ha denunciato il furto dell’auto. Le autorità stanno ora indagando sul caso per chiarire i dettagli della vicenda e verificare le dichiarazioni fornite.

Investe con l’auto un motocicilista, poi il pirata della strada, per dissimulare le indagini, si reca in caserma per denunciar eil furto della macchina. La ricostruzione del 36enne, però, appare lacunosa e i carabinieri si accorgono che la sua carta identità elettronica è manomessa. I militari quindi lo denunciano per reati di lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente e omissione di soccorso, simulazione di reato e danneggiamento di informazioni informatiche pubbliche.I fatti risalgono alla serata del 3 marzo scorso quando, al’intersezione tra via Mantova e via Monsignor Stagni a Vigarano Mainarda, un’auto ha violentemente urtato un motociclista 60enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

