Monsignor Francesco Savino ha deciso di non partecipare all'incontro organizzato da Magistratura Democratica, scegliendo un ritiro dal dibattito sul referendum. La sua assenza rappresenta una sospensione nel confronto pubblico, senza ulteriori spiegazioni o motivazioni ufficiali. La scelta è stata comunicata in modo diretto, senza commenti aggiuntivi o analisi di contesto.

La decisione di monsignor Francesco Savino di non prendere parte all’incontro organizzato da Magistratura Democratica segna una pausa forzata nel dibattito sul referendum. Il prelato, alla guida della diocesi di Cassano allo Ionio e vicepreside della Conferenza Episcopale Italiana, ha scelto il silenzio attivo per evitare che la sua presenza venisse fraintesa come un segnale diretto. La mossa nasce dalla necessità di proteggere la sostanza del confronto dal rumore delle interpretazioni polarizzate che avevano già iniziato a distorcere il messaggio. In un periodo in cui le istituzioni cercano punti fermi su temi costituzionali, questa rinuncia assume un peso specifico: si tratta di preservare l’idea di una casa comune che precede le maggioranze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savino: ritiro strategico dal dibattito sul referendum

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