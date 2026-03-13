save the children a catania record di minori accusati di mafia

Nel primo semestre del 2025, Save the Children ha pubblicato un rapporto che evidenzia a Catania un record di minori accusati di mafia. In Sicilia, si nota una diminuzione delle segnalazioni per rapina e associazione a delinquere, ma il coinvolgimento dei giovani in attività criminali organizzate resta un problema rilevante. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità e dagli enti competenti.

Il rapporto di Save the Children sul primo semestre 2025. In Sicilia si registra un calo dei minori segnalati per rapina e per associazione per delinquere, ma resta alta la preoccupazione per il coinvolgimento dei giovani nella criminalità organizzata. Nell'isola, infatti, l'incidenza dei minorenni denunciati o arrestati per associazione di tipo mafioso è la più alta d'Italia. A evidenziarlo è il rapporto "(Dis)armati" di Save the Children, pubblicato con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets, che analizza i dati relativi al primo semestre del 2025. Nei primi sei mesi dell'anno 46 minori sono stati denunciati o arrestati in Italia per associazione mafiosa, un dato che indica un possibile aumento rispetto al 2024, quando in tutto l'anno erano stati 49.

