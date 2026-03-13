Nel match di ritorno, Volpato ha giocato solo 12 minuti. Nelle 15 partite in cui è stato a disposizione di Fabio Grosso prima dello stop, ha totalizzato 623 minuti in campo, segnando un gol e fornendo quattro assist. Ha partecipato a 12 incontri, di cui la metà come titolare, con l’ultima apparizione il 28 dicembre a Bologna.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Nelle 15 gare in cui è stato a disposizione di Fabio Grosso prima dello stop cui è stato costretto alla fine del 2025, per lui, 623' in campo, un gol, quattro assist e 12 presenze, la metà delle quali dall'inizio, l'ultima delle quali il 28 dicembre, a Bologna. Nelle sette in cui è stato disponibile dopo l'infortunio – distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra – che lo ha tolto dai giochi fino a metà gennaio, appena 12' in campo. Gli ultimi dei quali ormai un mese fa, alla Dacia Arena contro l'Udinese. Da Bologna, 28 dicembre, al Bologna, prossimo avversario, domenica, del...

Sassuolo Volpato, solo 12 minuti nel ritorno

