Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium, inserito nel calendario del prossimo turno di Serie A. Le formazioni ufficiali non sono ancora state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono ancora in fase di definizione. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Nel programma del prossimo turno di serie A va in scena anche il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna che si disputa domenica al Mapei Stadium. Partiamo dal Sassuolo che ha appena interrotto la serie di tre vittorie di fila cadendo sul campo della Lazio per 2-1, beffato in pieno recupero. I neroverdi rimangono comunque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sassuolo-Atalanta (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta, al settimo cielo dopo l’approdo agli ottavi di finale di Champions League, fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium domenica per la 27esima... Sassuolo-Atalanta (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Spettacolo assicuratoL’Atalanta, al settimo cielo dopo l’approdo agli ottavi di finale di Champions League, fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium domenica per la 27esima... Una raccolta di contenuti su Sassuolo Bologna domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: SASSUOLO-BOLOGNA: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/3; Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; #SassuoloBFC, info trasferta; Sassuolo-Bologna: ecco il costo del biglietto. Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni: ecco Walukiewicz e Matic, può riposare LucumiLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna (Domenica 15 marzo, ore 15.00, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN): Come arriva il. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Bologna, il derby emiliano al MapeiSassuolo-Bologna, derby emiliano della 29a giornata: probabili formazioni, dove vederla in tv e precedenti del derby dell'Emilia al Mapei Stadium. lifestyleblog.it #Bonacina #arbitro #Serra #Pezzuto #VAR #SassuoloBFC #SassuoloBologna #Sassuolo #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #SerieAEnilive x.com SassuoloBFC, arbitra Bonacina Sono stati designati gli arbitri per la 29a giornata di Serie A. Sassuolo-Bologna, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Bonacina di Bergamo assistito da Dei Giudici e Fontemurato, con quarto uomo Marinelli e a - facebook.com facebook