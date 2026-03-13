Venerdì 13 marzo 2026, nella provincia di Sassari, si registra una differenza di 11 gradi tra le temperature del mare e quelle dell’entroterra. La giornata presenta condizioni di instabilità climatica con variazioni di temperatura evidenti tra le diverse zone della regione. Le previsioni indicano un quadro meteorologico caratterizzato da cambiamenti repentini e presenza di perturbazioni.

La giornata di venerdì 13 marzo 2026 si annuncia come un mosaico climatico complesso che attraversa la provincia di Sassari, dove l’instabilità primaverile regna sovrana. Tra cielo coperto e piogge leggere, le temperature oscilleranno tra i 4°C dell’entroterra e i 16°C della costa occidentale, con venti occidentali che in serata potrebbero raggiungere i 33 kmh. Non si tratta di una semplice previsione meteorologica, ma di uno scenario che influenza direttamente le scelte quotidiane dei cittadini sassaresi, dai trasporti alle attività agricole. Mentre la città di Sassari dovrà affrontare massime di 14°C e minime di 11°C, le zone costiere come Alghero vivranno un clima più mite nonostante le precipitazioni previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, 13 marzo: 11 gradi di differenza tra mare

