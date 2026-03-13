Sarah Felberbaum ha condiviso sui social un messaggio che richiama la distanza tra lei e Daniele De Rossi. La frase scelta fa riferimento a una canzone di Domenico Modugno, lasciando intuire un sentimento legato alla lontananza. La pubblicazione ha attirato l'attenzione dei follower, creando discussione tra chi commenta il contenuto e chi osserva la situazione.

"La lontananza sai è come il vento", cantava Domenico Modugno sul testo scritto da Enrica Bonaccorti. Un sentimento fatto di un mix di struggimento e nostalgia che sta provando anche l'attrice Sarah Felberbaum nei confronti del marito Daniele De Rossi, che si è trasferito a Genova per allenare la quadra del Genoa. Così in un post ha scritto: "Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. “Dove sei questo weekend?”. Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. “Ma dai, pensa che bello stare un po’ separati!” Non quando è il tuo migliore amico ad andare via". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Sarah Felberbaum, la lontananza da Daniele De Rossi e il messaggio sui social

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Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono una coppia solida che questa estate ha celebrato 15 anni di matrimonio. Un'unione che, anche di fronte agli ostacoli, trova la forza per affrontarli con serenità e ricordarsi l'amore reciproco. Con un lungo messaggio - facebook.com facebook