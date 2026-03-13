Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo ad inviti di doppio misto ai BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, in California. La coppia, vincitrice dell’edizione precedente, ha continuato la propria corsa nel torneo che si sta svolgendo in questa fase. La competizione si svolge all’interno del prestigioso evento di tennis, che vede in corso diverse partite tra i migliori giocatori e giocatrici del circuito.

La terza edizione del torneo ad inviti di doppio misto all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), vede continuare la marcia della coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori. Gli azzurri, accreditati della quarta testa di serie, superano nei quarti la coppia composta dal britannico Julian Cash e dalla neerlandese Demi Schuurs, sconfitti con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e due minuti di gioco. In semifinale la sfida sarà contro la coppia formata dall’elvetica Belinda Bencic e dall’azzurro Flavio Cobolli. Nella sfida dei quarti di finale gli... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Errani ed Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo ad inviti di doppio misto ad Indian Wells

