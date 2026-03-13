Ghinelli fa le valigie. ma prima sistema le poltrone: Menchetti attacca le nomine di fine mandato Oh, levate quell’acqua ferma! Il sindaco dichiara guerra alle zanzare rompiscatole Giannotti tira la miccia, Ghinelli risponde per le rime. E sui social parte la sagra dei commenti Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it

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HOMO VITON - INFO SAPIENS odc.77

Tutto quello che riguarda Sapiens

Temi più discussi: Walter Musco presenta Ovo Sapiens: uova tra arte e gusto; Non siamo più la sola specie Sapiens; Le femmine umane e gli uomini di Neanderthal si sono accoppiati numerose volte, svela un nuovo studio; Navis Sapiens, ecco il primo yacht che usa l'Intelligenza Artificiale: 207 metri di lunghezza e 95 suite.

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Andrea Pennacchi a teatro a Bologna: “Animali, natura e homo sapiens” x.com

#MASSIMACONDIVISIONE Agli italiani che pensano. Agli homo sapiens sapiens di questo Paese. Benzina oltre 2 euro al litro. Prezzi che salgono. Famiglie in affanno. E loro Giocano con la giustizia. Giocano con la Costituzione. Gua - facebook.com facebook