Santini lancia RunLab | nove incontri di corsa e formazione con Maurizio Vanotti

Santini ha annunciato il lancio di RunLab, un ciclo di nove incontri dedicati alla corsa e alla formazione, condotti da Maurizio Vanotti. L’iniziativa si rivolge ai runner e si inserisce nel contesto degli sport endurance, dove l’uso di tecnologie specializzate sta diventando sempre più comune. La serie di incontri mira a offrire approfondimenti pratici e tecnici rivolti a chi corre regolarmente.

Negli sport endurance il know-how tecnologico è sempre più condiviso ed è così che Santini, azienda produttrice di abbigliamento tecnico per ciclismo, apre ai runner. Forte dell'esperienza maturata nell'organizzazione di ride, il brand porta anche nella corsa lo stesso approccio strutturato, con un calendario di incontri dedicati. Nove appuntamenti, sempre di sabato mattina, da febbraio a dicembre 2026, per trasformare la corsa in un vero e proprio laboratorio di tecnica, preparazione e resistenza. La sede Santini di via Zanica 14 a Bergamo apre le porte ai runner della zona con una serie di incontri pensati per chi si avvicina al podismo ma anche per coloro che vogliono migliorare e confrontarsi.