A Sanremo, durante le elezioni che si svolgeranno tra domenica 22 e lunedì 23 marzo, la cittadinanza potrà usufruire di un servizio di trasporto gratuito per raggiungere i seggi. Tuttavia, al momento, il servizio di mobilità dedicato non sta funzionando come previsto. La misura era stata prevista per facilitare l’esercizio del diritto di voto, ma al momento non è attiva.

La cittadinanza di Sanremo disporrà di un servizio di mobilità dedicato per garantire l’esercizio del diritto di voto durante le elezioni previste tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. La Croce Rossa Italiana, sede locale, attiverà un sistema di trasporto gratuito per i residenti con limitazioni motorie, previo possesso di una certificazione medica rilasciata dall’ASL. Questa iniziativa mira a rimuovere gli ostacoli fisici che potrebbero impedire l’accesso ai seggi elettorali. L’organizzazione ha strutturato degli orari precisi per gestire la domanda attesa nei due giorni di votazione, coprendo sia la mattina che il pomeriggio della domenica e solo la mattinata del lunedì successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: trasporto gratuito ai seggi non cammina

