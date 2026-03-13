Sanremo Top 2026 la seconda puntata su Rai1 i protagonisti

Da spettacolo.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda e ultima puntata di Sanremo Top 2026 è andata in onda su Rai1, con alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival che sono intervenuti in studio. La trasmissione ha ripercorso i momenti salienti della manifestazione, coinvolgendo il pubblico con interventi e approfondimenti sui partecipanti e le esibizioni più discusse. La serata si è conclusa con le interviste ai protagonisti presenti.

Seconda e ultima serata per Sanremo Top, lo spin of dell’ultima edizione del Festival, con alcuni dei protagonisti in studio. Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta sabato 14 marzo con il secondo ed ultimo appuntamento su Rai1. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo “spin off” di un’edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali.. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

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