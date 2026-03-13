Sanremo Top 2026 la seconda puntata su Rai1 i protagonisti

La seconda e ultima puntata di Sanremo Top 2026 è andata in onda su Rai1, con alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival che sono intervenuti in studio. La trasmissione ha ripercorso i momenti salienti della manifestazione, coinvolgendo il pubblico con interventi e approfondimenti sui partecipanti e le esibizioni più discusse. La serata si è conclusa con le interviste ai protagonisti presenti.

Seconda e ultima serata per Sanremo Top, lo spin of dell’ultima edizione del Festival, con alcuni dei protagonisti in studio. Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta sabato 14 marzo con il secondo ed ultimo appuntamento su Rai1. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo Conti. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo “spin off” di un’edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali.. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo Top 2026, la seconda puntata su Rai1, i protagonisti Articoli correlati Sanremo Top, su Rai1 i protagonisti del Festival in due prime serateSanremo Top è il programma che per due sabati sera vedrà protagonisti gli artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival. La Volta Buona su Rai1 dal 2 al 6 marzo 2026: i protagonisti di Sanremo ospiti di Caterina BalivoHome > Spettacoli > Televisione > La Volta Buona su Rai1 dal 2 al 6 marzo 2026: i protagonisti di Sanremo ospiti di Caterina Balivo Primi bilanci sul... Sanremo 2026 - Sayf canta Tu mi piaci tanto Contenuti utili per approfondire Sanremo Top 2026 la seconda puntata su... Temi più discussi: Sanremo Top: Carlo Conti riporta in tv lo storico post Festival con classifiche e protagonisti; Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; Sanremo Top, due speciali celebrano il Festival 2026: anticipazioni e cantanti in scaletta; Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: cantanti, ospiti e classifiche. Sanremo Top dove lo fanno? La scaletta della prima puntata del 7 marzoIl Festival di Sanremo 2026 non è terminato con la proclamazione del vincitore sul palco dell'Ariston. A distanza di una settimana dalla trionfale serata finale che ha incoronato Sal Da Vinci, la ... tag24.it Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1Sanremo Top 2026 torna in onda nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo: due appuntamenti speciali in prime time su Rai1. superguidatv.it Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta sabato 14 marzo alle ore 21.30 con il secondo ed ultimo appuntamento, condotto da @carloconti.tv. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e perf - facebook.com facebook Sanremo Top, l'ultimo appuntamento sabato 14 marzo: tra gli ospiti anche Sal Da Vinci x.com