Sanremo | piazza Eroi diventa hub take away

A Sanremo, il mercato annonario di piazza Eroi si sta modificando radicalmente, con l’obiettivo di diventare un centro take away dedicato all’alimentazione. La trasformazione coinvolge le strutture e le attività commerciali della zona, che si stanno adattando a nuove modalità di vendita e consumo. La riqualificazione mira a creare un punto di riferimento per il settore alimentare rapido e di qualità.

Il mercato annonario di Sanremo si prepara a una trasformazione radicale che punta a trasformare la piazza Eroi in un hub alimentare moderno. L'assessore Silvana Ormea ha guidato oggi, venerdì 13 marzo 2026, il secondo sopralluogo della settimana insieme agli architetti Panetta e Liotta. L'obiettivo non è aprire ristoranti tradizionali, ma installare specifici corner dedicati esclusivamente al take away all'interno della struttura esistente. La situazione attuale vede ancora numerosi stalli vuoti che minacciano la vitalità del luogo, spingendo l'amministrazione comunale a cercare soluzioni per colmare queste lacune. Entro la fine di marzo dovrebbero emergere le direttive governative necessarie per lanciare i bandi di assegnazione degli spazi.